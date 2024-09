HMD Fusion to nowy pomysł na modułowy smartfon. Znamy szczegóły

Marka HMD przedstawiła nowy smarton, HMD Fusion. To modułowe urządzenie można dowolnie modyfikować, naprawiać i zmieniać jego styl, stosując specjalnie przygotowane wymienne obudowy.

HMD Fusion to powrót do pomysłu na smartfon modułowy. Dedykowane obudowy Fusion Outfits, które pojawią się jeszcze w tym roku, sprawią, że telefon będzie można dostosować do własnych potrzeb, na przykład montując lampę pierścieniową do robienia selfie czy dodając bezprzewodowe ładowanie. W razie potrzeby będzie też można przekształcić HMD Fusion w konsolę do gier albo zamontować pyłoszczelną i odporną na zanurzenie obudowę Rugged o wytrzymałości IP68. Sam smartfon zapewnia wytrzymałość na poziomie IP54.

Na początek HMD wprowadzi na rynek pakiet Flashy dla mobilnych fotografów. To obudowa wyposażona w lampę pierścieniową do użytku zarówno z przednim, jak i tylnym aparatem. HMD Fusion pozwoli kontrolować oświetleniem i efektami za pomocą elementów sterujących w aplikacji aparatu.

Moduły Fusion Outfits mocowane są do telefonu za pomocą sześciu pinów, co nie tylko natychmiast zmienia sprzęt, ale także oprogramowanie telefonu. Styki zapewniają także zasilanie dla modułów. Co więcej, HMD udostępnia dla HMD Fusion otwarte oprogramowanie i zestaw programisty sprzętu HMD Fusion ​Development Toolkit, co pozwoli samodzielnie projektować dodatki do telefonu.

HMD Fusion – średniak za 1499 zł

Pod względem technicznym HMD Fusion to telefon z pogranicza niższej i średniej klasy. Urządzenie ma ekran IPS o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczości HD+ (720 x 1612) i jasności 600 nitów. Wyświetlacz odświeża obraz w 90 Hz.

Sercem HMD Fusion jest układ Snapdragon 4 Gen 2, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Na aplikacje i dane użytkownika przewidziano pamięć masową 128 GB, którą można rozbudować za pomocą karty microSD 1 TB. HMD Fusion zapewnia łączność 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i NFC. Akumulator o pojemności 5000 mAh będzie można ładować przez USB-C z mocą 33 W.

HMD Fusion jest wyposażony w aparat do selfie 50 Mpix z funkcjami Selfie Gestures i Selfie Slow-Mo. Tylny aparat 108 Mpix wspierany jest przez czujnik głębi 2 Mpix.

Wszystkim zarządza Android 14. Producent obiecuje dwa lata aktualizacji systemu.

HMD Fusion został zaprojektowany z myślą samodzielnej naprawie – będzie można wymienić rozbity ekran czy wyczerpany akumulator. Wystarczy otworzyć urządzenie, odkręcić ekran lub wymienić baterię, a następnie złożyć je z powrotem za pomocą zestawu iFixit dostępnego na wybranych rynkach.

HMD Fusion będzie wkrótce dostępny na hmd.com w cenie 1499 zł. Zestawy Flashy, Rugged, Wireless i Gaming Outfits będą dostępne jeszcze w tym roku.

