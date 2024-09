Lumia 1020 powraca. Fotograficzną legendę wskrzesi HMD

Lumia 1020 to smartfon Nokii, który dekadę temu zdobył ogromną popularność dzięki swoim funkcjom fotograficznym. Z doniesień wynika, że telefon powróci w nowym wydaniu dzięki HMD.

Firma HMD już od jakiegoś czasu gra na nostalgii dawnych fanów telefonów Nokii z mobilnym Windowsem, przedstawiając kolejne nowości inspirowane marką Lumia. Niedawno zadebiutował HMD Skyline, w przygotowaniu jest też HMD Hyper, ale teraz pojawiły się nowe doniesienia o reaktywacji smartfonu Lumia 1020.

Zobacz: Debiutuje HMD Skyline. To Lumia w nowym wydaniu

Żółta Lumia 1020 dekadę temu była marzeniem

Jak podaje serwis HMD News, producent chce nawiązać do dawnej legendy, odtwarzając wzornictwo Lumii 1020 – opływową obudowę oraz ogromny, okrągły moduł fotograficzny z tyłu. Dziś takie wyspy aparatów ma co drugi flagowiec, ale dekadę temu nikt tak nie robił telefonów – Nokia była pierwsza. Smartfon wyróżniał się też niebanalnym, żółtym kolorem obudowy.

O fotograficznych możliwościach modelu Lumia 1020 decydował oczywiście nie tylko kształt modułu foto, ale jego praktyczne możliwości. W 2013 roku, gdy zadebiutował ten telefon, standardem były aparaty z matrycami o rozdzielczości 5 Mpix, 8 Mpix, a najlepsze oferowały czujniki 16 Mpix. Nokia w Lumii 1020 zastosowała matrycę aż 41 Mpix (1/1.5", przysłona f/2,2) wspieraną przez optyczną stabilizację obrazu OIS oraz optykę firmowaną przez markę Carl Zeiss. Smartfon miał też ksenonową lampę błyskową. Wszystko to sprawiało, że Lumia 1020 w tym czasie uważana była za topowy foto smartfon, konkurujący z dostępnymi na rynku cyfrowymi kompaktami i przez długie lata innym producentom telefonów trudno było zbliżyć się do tego rezultatu.

Lumia 1020 zawodziła co prawda pod względem ogólnej użyteczności jako smartfon, za co odpowiadał głównie pełen ograniczeń system Windows Phone 8, ale wielu dawnych użytkowników tego modelu może zainteresować się nawiązującym do niego telefonem szykowanym przez HMD.

Z opublikowanego renderu wynika, że we wskrzeszonej Lumii 1020 z tyłu znajdzie się sekcja foto złożona z czterech aparatów, o nieznanych jeszcze parametrach. Innych danych można się tylko domyślać – pozostaje więc czekać, aż pojawią się nowe informacje.

Zobacz: Test telefonu Nokia Lumia 1020 - cz. 1

Zobacz: Lumia 1020 przerobiona na... mikroskop

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, HMD News

Źródło tekstu: HMD News