Hama proponuje dwie małe i niedrogie ładowarki. Mają moc 20 W i 30 W

Marka Hama zwiększyła swoje portfolio ładowarek USB o dwa kompaktowe modele do gadżetów mobilnych, każdy z dwoma portami (USB-A + USB-C). Urządzenia obsługują technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery.

Żyjemy w czasach, w których coraz bardziej stawia się na mobilność, a każda wolna chwila jest szansą na doładowanie jednego z wielu towarzyszących nam urządzeń. Dlatego niemiecka marka Hama przedstawia co jakiś czas nowe, wieloportowe ładowarki. Teraz na polskim rynku pojawiły się dwie nowe ładowarki mini, które oferują maksymalną moc 20 W oraz 30 W.

Oba modele są prostokątne i zostały utrzymane w białej kolorystyce. Ich wymiary wynoszą 3,4 x 2,9 x 3,5 cm, zatem nazwa „mini” zdecydowanie nie jest na wyrost. Każda z ładowarek jest wyposażona w dwa złącza: oznaczone kolorem pomarańczowym USB-A oraz obustronne zielone USB-C. W ten sposób udało się zminimalizować ryzyko pomylenia portów i ich przypadkowego wyłamania. Obecność dwóch gniazd przekłada się też na możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie, oczywiście z mniejszą mocą przypadającą na każe z nich.

Nie mogło tutaj też zabraknąć dwóch technologii, przyspieszających i usprawniających sam proces zasilania energią smartfonu, tableta, kontrolera do gier czy czytnika e-Booków. Mowa o Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery (PD). Pierwsza z tych technologii umożliwia nawet czterokrotnie szybsze ładowanie w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Natomiast Power Delivery pozwala na naładowanie sprzętu nawet do 5 razy szybciej. W tym przypadku inteligentny zestaw chipów automatycznie rozpoznaje ładowane urządzenie i dobiera odpowiednie napięcie prądu, zapewnia też szybkie zasilanie energią (Turbo Fast Charge). W procesie ładowania zabezpiecza ładowarkę, podłączone urządzenie i użytkownika. W efekcie, jak zapewnia niemiecki producent, możemy zapomnieć o zagrożeniach związanych z nadmiernym naładowaniem, przepięciem i zwarciem, a w związku z tym z uszkodzeniem akumulatora urządzenia docelowego.

Zaletą małych ładowarek Hama jest również to, że ich wąska konstrukcja umożliwia podłączenie bez blokowania sąsiednich gniazd.

Dostępność i cena

Mini ładowarki marki Hama są już dostępne w Polsce, na przykład w sklepie na stronie hamamobile.pl. Sugerowane ceny detaliczne to 89,90 zł za mocniejszy model (30 W) oraz 69,90 zł za słabszy (20 W).

Źródło zdjęć: Shutterstock, materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe