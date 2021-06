Google pracuje nad własną wersją sieci Apple Find My

Google prawdopodobnie pracuje nad dużą aktualizacją funkcji Znajdź moje urządzenie. Ma ona się upodobnić do rozwiązania Find My firmy Apple.

Znajdź moje urządzenie to zaszyta w Androidzie funkcja, która pomaga w zlokalizowaniu swoich urządzeń z tym systemem. Jest jednak pewne ograniczenie – w taki sposób wyszukamy tylko sprzęt, na którym się zalogowaliśmy za pomocą własnego konta Google. Czyli ogromna sieć urządzeń z Androidem nie jest wykorzystywana do znajdowania sprzętów należących do kogoś innego. Amerykański gigant zdaje sobie z tego sprawę i z zazdrością patrzy na firmę Apple.

Zobacz: Google zapowiada nowe funkcje w Androidzie

Zobacz: Google Workspace dla każdego

A jak to działa u firmy z Cupertino? Apple Find My to sieć urządzeń tej firmy, która służy do znajdowania położenia innych sprzętów Apple'a w sposób szybki i bezpieczny. W ten sposób możliwe jest między innymi zlokalizowanie urządzeń AirTags. Można je znaleźć właśnie dzięki rozległej sieci iPhone'ów itp. A teraz sobie wyobraźcie, jaki potencjał drzemie w sieci złożonej z ponad 3 miliardów urządzeń z Androidem.

Zespół XDA Developers znalazł w najnowszej wersji aplikacji Usługi Google Play dwa ciągi, które sugerują, że Google pracuje nad czymś podobnym do sieci Apple Find My. Ciągi te podają, że zaktualizowana funkcja Znajdź moje urządzenie umożliwia telefonowi pomoc w zlokalizowaniu urządzeń użytkownika i innych osób. Tak zwana "Find My Device network" ma polegać na usługach lokalizacyjnych Google Play innych urządzeń, aby znaleźć określone urządzenie. Prawdopodobnie będzie to mogło być używane nie tylko do poszukiwania innych telefonów oznaczonych jako zgubione lub skradzione, ale także pomoże znaleźć smartwatch lub opaskę fitness z systemem Wear OS. Być może razem ze smartfonami Pixel 6 pojawi się też inteligentny tracker Google.

Zobacz: Samsung SmartThings Find – nowy sposób na zgubiony sprzęt Galaxy. Znajdzie się, nawet gdy jest w trybie offline

Zobacz: "Znajdź mój telefon" zlokalizuje odłączonego od sieci smartfona Samsung Galaxy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: XDA Developers