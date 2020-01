Google testuje Androida R na modelu Pixel 4

​ ​ Google już testuje nową wersję Androida. Na pierwszy ogień poszedł Pixel 4, który przeszedł testy Geekbench.

Niektórzy producenci sprzętu dopiero zabierają się za aktualizację swoich telefonów do Androida 10 (w skrajnych przypadkach do Androida 9 Pie). Nie zmienia to faktu, że Google niespecjalnie zamierza na nich czekać i już teraz testuje Androida R na modelu Google Pixel 4. Telefon ze Snapdragonem 855 i 6 GB RAM oraz nadchodzącą wersją systemu operacyjnego pojawił się w bazie Geekbench gdzie w teście 5.1.0 zdobył 712 punktów w teście jednego rdzenia i 2181 punktów w teście wielu rdzeni.

Niewiele wiemy jeszcze na temat następnej wersji Androida. Możemy być jednak pewni, że zniesiony zostanie dość archaiczny limit 4GB przy zapisywaniu filmów na telefonie. Informowaliśmy o tym pod koniec grudnia.

