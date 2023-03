Film grozy. Lepiej nie oglądaj, bo zresetuje ci telefon

Specyficzny film na YouTubie resetuje smartfony z serii Google Pixel. Przyczyny są niejasne, ale to nie pierwsza taka osobliwość w świecie technologii.

Różne dziwactwa branża technologiczna widywała, choćby piosenkę Janet Jackson „Rhytm Nation”, która z uwagi na obecność specyficznych częstotliwości w paśmie audio potrafiła psuć dyski twarde. Albo tapetę o większej niż wspierania przestrzeni kolorów, zawieszającą smartfony do tego stopnia, że niezbędne było przywrócenie ustawień fabrycznych. Oto i kolejna osobliwość – złośliwy film.

Chodzi o fragment zremasterowanej wersji kultowego filmu „Obcy ósmy pasażer «Nostromo»” z 1979 roku. Materiał ten, wyświetlony w kliencie YouTube'a na telefonach z rodziny Google Pixel 7 oraz 6, z jakiegoś powodu wywołuje samoczynny restart urządzenia.

Zobacz: Przeklęta piosenka. Od jej odtwarzania komputery padały jak muchy

Sprawę naświetlił jeden z użytkowników Reddita, ale jego przypadek bynajmniej nie jest jednostkowy. Szybko pojawili się kolejni, którzy stwierdzili dokładnie takie samo zachowanie swego smartfonu. Co ciekawe, jak możemy się przy okazji dowiedzieć, zaskakujący fenomen nie dotyczy starszych generacji, gdyż na Pixelach 5 i poprzednich wideo wyświetla się bez zająknięcia.

Tym bardziej jednak pojawiają się kolejne pytania. Zauważmy, Pixel 5 także obsługuje efekt HDR w wideo, ale nie ma chipu Google Tensor, lecz Qualcomm Snapdragon. Możliwe więc, że winne są jakieś biblioteki ściśle związane z układem Google'a, ale na tym etapie to rzecz jasna wyłącznie przypuszczenie.

Dobra wiadomość jest taka, że prócz samego resetu użytkownicy nie stwierdzili żadnych innych przykrości. Może pomijając utraty zasięgu po pierwszym restarcie, które to jednak całkowicie znikły po kolejnym ponownym uruchomieniu urządzenia. Summa summarum powodów do strachu nie ma. Można się co najwyżej zaskoczyć.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kadr z filmu

Źródło tekstu: Reddit, Niebezpiecznik, oprac. własne