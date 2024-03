Tak ma wyglądać Google Pixel 9. Do sieci trafiły nowe grafiki

Google Pixel 9 pozuje na nieoficjalnych renderach. Wiemy, jak będzie wyglądał telefon w wersji podstawowej.

Google Pixel 9 to nowa rodzina flagowych smartfonów sygnowana przez giganta z Mountain View. Choć do ich premiery zostało jeszcze dobrych kilka miesięcy, do sieci już trafiły pierwsze grafiki, prezentujące, jak będzie wyglądał telefon w swoim podstawowym wariancie.

Wygląda na to, że Google Pixel 9 na pierwszy rzut oka nie będzie znacząco różnił się od swoich droższych krewnych z dopiskiem Pro. Największe zmiany widać w kontekście wyspy aparatu, która skrywać ma nie trzy, a tylko dwa obiektywy. Jednocześnie jej design mocno się zmieni w porównaniu z zeszłorocznym Pixelem 8 - zamiast pasa przecinającego całą szerokość plecków zobaczymy przerośniętą "pastylkę".

Co warto podkreślić, Google Pixel 9 nadal będzie smartfonem bardzo kompaktowym. Jego wymiary - i to po uwzględnieniu wystającej mocno wyspy aparatu - to 152,8 x 71,9 x 8,5 mm. Wyświetlacz ma mieć przekątną 6,03", więc będzie nieco mniejszy od panelu 6,1" z wersji Pro.

Google Pixel 9 - kiedy premiera?

Premiery nowych Pixeli spodziewamy się jesienią, prawdopodobnie w okolicach października 2024. Zobaczymy wtedy trzy modele: podstawowego Google Pixel 9, będącego bohaterem ostatniego przecieku, Google Pixel 9 Pro i Google Pixel 9 Pro XL.

