Galaxy S21 Plus miażdży iPhone 12 Pro Max w teście wydajności wideo

Opublikowane dzisiaj w sieci porównania pokazują wyraźną przewagę smartfona Samsunga nad propozycją Apple. Jak duża jest różnica w wydajności?

Niedawno w internecie pojawiło się porównanie Galaxy S21 Ultra z iPhone 12 (z procesorem A14 Bionic). Wówczas Galaxy S21 Ultra było słabsze od propozycji Apple. Jednak nowe pokazuje nam S21 Ultra z procesorem Snapdragon 888 - w poprzednim Galaxy napędzał Exynos 2100. Możesz zobaczyć ja na filmiku poniżej. Do zmierzenia wyniku wydajności wykorzystano popularny benchmarki AnTuTu, a rezultaty były następujące:

Galaxy S21 Plus- 634,461 puntków

iPhone 12 Pro Max- 441,227 punktów

Należy jednak pamiętać, że według informacji Galaxy S21 ma dwa razy więcej pamięci od iPhone 12 Pro Max, więc nie jest to test równorzędnych (pod tym istotnym względem) modeli. Wynik może jednak dać Samsungowi do myślenia i przekonać do postawienia na Snapdragony w miejsce mało lubianych Exynosów.

