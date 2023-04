Galaxy A24 po cichu zadebiutował na stronie Samsunga

Galaxy A24, kolejny przedstawiciel lubianej serii średniaków Samsunga, ujawnił się w pełni na stronie Samsunga. Chociaż oficjalnie producent nie pochwalił się jeszcze tym modelem, telefon nie ma już przed nami żadnych tajemnic.

Galaxy A24 od jakiegoś czasu pojawia się w przeciekach, niedawno zaistniał też na liście modeli na stronie pomocy Samsunga, ale teraz producent w pełni ujawnił ten model na stronie produktowej, jest już także wstępna oferta w sklepie producenta, choć bez cen. Gdzie? W Wietnamie. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu producent powinien ogłosić globalną dostępność telefonu.

Galaxy A24 prawie jak Galaxy S23

Samsung Galaxy A24 na pierwszy rzut oka bardzo mocno przypomina flagowce z serii Galaxy S23 – przynajmniej z tyłu, gdzie widać bardzo podobny układ aparatów do tego, jakie mają Galaxy S23 i Galaxy S23+. Telefon dostępny jest w kolorze czarnym, bordowym, limonkowym oraz połyskującej wersji biało-różowej. Dostępność tych wariantów będzie różnić się w zależności od rynku.

Przód ujawnia jednak, że jest to model budżetowy – zwłaszcza charakterystyczne dla tańszych modeli łezkowe wycięcie na przedni aparat 13 Mpix. Grubsze są też ramki wokół wyświetlacza.

Ekran zapowiada się jednak całkiem interesująco. To matryca Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340). Jej jasność wynosi aż 1000 nitów, co w tej klasie sprzętu nie jest oczywiste. Producent chwali się też certyfikatem Eye Care, potwierdzającym że wyświetlacz emituje mniej szkodliwego światła.

Samsung jak zawsze na swoich stronach nie podaje pełnej nazwy układu SoC, ale wszystko wskazuje na to, że jest to MediaTek Helio G99 (6 nm, do 2,2 GHz). Telefon zapewni łączność LTE, Wi-Fi 5, ma też NFC, USB 2.0 typu C, wyjście audio 3,5 mm, a lokalizację ułatwiają systemy GPS, Glonass, Beidou, Galileo i QZSS. Galaxy A24 oferowany jest w dwóch konfiguracjach pamięci z 6 GB lub 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jest też miejsce na pamięć misroSD do 1 TB.

Trzy tylne aparaty to połączenie jednostki 50 Mpix (f/1,8) z OIS, szerokokątnego aparatu 5 Mpix (f/2,2) oraz makro 2 Mpix (f/2,4). W praktyce więc przydatny będzie tylko tylko główny aparat.

Energię do pracy Galaxy A24 dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25 W, a wszystkim zarządza Android 12 z interfejsem One UI. Urządzenie o wymiarach 162,1 x 77,6 x 8,3 mm waży 195 gramów.

Zagadką pozostaje już więc tylko cena.

Źródło zdjęć: Samsung