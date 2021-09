Czekasz na OnePlus 9T? To mamy złą wiadomość

OnePlus 9T nie trafi w tym roku w ręce użytkowników. Informacja ta została potwierdzona przez producenta.

OnePlus przyzwyczaił nas do tego, że swoje topowe modele wypuszcza dwa razy do roku. Pierwszy z nich prezentowany był zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, natomiast w okolicach listopada zastępował go ulepszony wariant, oznaczony literą "T". Niestety wygląda na to, że w w tym roku producent zerwie ze swoją wieloletnią tradycją.

OnePlus 9T nie powstanie - producent potwierdza

OnePlus 9T nie trafi w tym roku na rynek. Informacja ta została potwierdzona przy okazji zapowiedzi zmian, jakie czekają markę OnePlus po wchłonięciu jej przez Oppo. Kolejny flagowiec chińskiego producenta zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Warto wspomnieć, że będzie to przy okazji pierwszy telefon z nową nakładką systemową, która ma zastąpić zarówno OxygenOS, jak i ColorOS.

Na całe szczęście wygląda na to, że seria T jest jedyną ofiarą nadchodzących zmian. Producent potwierdził, że cały czas planuje rozwijać linię tańszych urządzeń z serii Nord oraz R.

Zobacz: OnePlus: w przyszłym miesiącu nowy telefon i nowe słuchawki

Zobacz: OnePlus Nord 2 eksplodował raniąc właściciela

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus, XDA-Developers