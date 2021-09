OnePlus: w przyszłym miesiącu nowy telefon i nowe słuchawki

OnePlus w przyszłym miesiącu pokaże aż trzy urządzenia. Jednym z nich będzie smartfon OnePlus 9 RT, a pozostałe to słuchawki: OnePlus Buds Z2 i kolejna wersja OnePlus Buds Pro.

OnePlus już najważniejsze premiery tego roku ma za sobą, nie znaczy to jednak, że to koniec. Chińczycy szykują w przyszłym miesiącu trzy nowe urządzenia. Aż dwa produkty to będą słuchawki. Pierwsze z nich to OnePlus Buds Z2, drugie to kolejna odsłona słuchawek OnePlus Buds Pro. Tym razem będzie to wariant lite. Zobaczymy też telefon OnePlus 9 RT. Niestety, na temat pierwszych słuchawek nie wiemy nic poza tym... jak będą one wyglądały.

To zasługa wycieku renderów nowego produktu. Niewiele lepiej pod względem specyfikacji przedstawia się nasza wiedza o kolejnej wersji słuchawek Buds Pro. Na pewno możemy się spodziewać się aktywnej redukcji szumów. Nie wiemy na czym w takim razie OnePlus chce zaoszczędzić, skoro będzie to wariant Lite. Miejmy tylko nadzieję, że nazwa będzie lepsza niż dość absurdalne Pro Lite. Szykują się jednak budżetowe słuchawki z ANC. OnePlus 9 RT będzie dostępny tylko na wybranych rynkach i nie będzie za bardzo różnił się od OnePlusa 9 R. Jedyną większą zmianą będzie aparat główny. Najważniejszy sensor zmieni się z 48 Mpix na 50 Mpix.

Źródło zdjęć: onleaks, 91mobiles

Źródło tekstu: 91mobiles