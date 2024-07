CMF Phone 1: wydrukuj sobie własną obudowę, dodaj ładowanie indukcyjne

CMF Phone 1 zadebiutował kilka dni temu z zestawem wymiennych akcesoriów. To jednak dopiero początek zabawy z tym telefonem. Firma Nothing udostępniła dokumentację pozwalającą na wytwarzanie wymiennych paneli obudowy na drukarce 3D.

CMF Phone 1 to nietypowy telefon, w którym użytkownik może sam wymieniać tylną część obudowy – są trzy opcje kolorystyczne, a także plecki z kieszonką na karty, rozkładana podstawka czy duży zaczep na smycz – wszystko można samodzielnie zamontować za pomocą prostych narzędzi.

Nothing przekonuje, że CMF Phone 1 to coś więcej niż telefon – to platforma pozwalająca na tworzenie własnych projektów i rozbudowę podstawowego zestawu o nowe elementy. By do tego zachęcić, producent opublikował na forum Nothing Community dokładną dokumentację konstrukcji obudowy telefonu, gdzie poszczególne elementy zostały szczegółowo rozrysowane i opisane. Do tego zamieścił pliki w formatach STP i STL, pozwalające wydrukować obudowę na drukarce 3D.

Dokumentacja udostępniona przez Nothing pozwala nie tylko drukować obudowy w różnych kolorach, niedostępnych oficjalnie. Firma zachęca, by eksperymentować i wykazać się kreatywnością. Projektanci i twórcy modelujący w 3D zachęcani są do tworzenia całkowicie nowych wzorów – na przykład ergonomicznego uchwytu do łatwiejszego robienia zdjęć czy tylnej pokrywy z przetłoczeniami.

Pomysł chwycił, bo od razu zaczęły powstawać pierwsze projekty. Jednemu z projektantów udało się nawet zmieścić w wymiennej obudowie moduł Qi do ładowania bezprzewodowego – po takiej modyfikacji obudowa jest tylko 2 mm grubsza, ale telefon zyskuje niedostępną oficjalnie funkcję.

Źródło zdjęć: Nothing, LaurenceKeir z Nothing Community

Źródło tekstu: Phone Arena, Nothing Community