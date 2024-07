CMF Phone 1 oficjalnie. Ten smartfon za 869 zł to murowany hit

Nothing zaprezentował długo zapowiadany smartfon CMF Phone 1. Nowość nie ma najmocniejszej specyfikacji, ale zwraca uwagę nietypową konstrukcją z wymiennymi panelami oraz niską ceną.

CMF to marka stworzona przez firmę Nothing – dotąd znana była z przystępnych cenowo urządzeń jak słuchawki czy zegarek. CMF Phone 1 to pierwszy smartfon wydany pod tą marką i zgodnie z jej założeniem – jest tani. Polska cena urządzenia wynosi 869 zł, a biorąc pod uwagę całokształt – CMF Phone 1 ma szansę się przyjąć.

CMF Phone 1 z wymiennymi panelami

CMF Phone 1 przyciąga wzrok energetycznym, pomarańczowym kolorem obudowy z wykończeniem ze skóry wegańskiej. Telefon powstał też w wariantach jasnozielonym i czarnym, ale nabywca telefonu nie jest skazany na jeden kolor – może wymienić tylny panel, całkowicie zmieniając wygląd urządzenia.

Poza trzema wspominanymi wariantami kolorystycznymi dostępna jest też obudowa niebieska. Dokupienie dodatkowego panelu oznacza wydatek 149 zł, a wymianę obudowy ułatwia specjalny śrubokręt. Co więcej, do telefonu można też przymocować dodatkowe akcesoria, np. rozkładaną podstawkę, kieszonkę na karty i dokumenty czy duży zaczep na smycz. Inaczej niż telefony Nothing, CMF Phone 1 nie ma za to żadnych podświetlanych elementów. Obudowa telefonu zapewnia lekką ochronę przed pyłem i zachlapaniem na poziomie IP52.

Pod względem specyfikacji CMF Phone 1 prezentuje się co najmniej przyzwoicie. Atutem jest 10-bitowy ekran Super AMOLED LTPS o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) i z odświeżaniem 120 Hz. Producent obiecuje jasność szczytowo do 2000 nitów, choć na co dzień maksymalnie będzie to 700 nitów. Wyświetlacz zapewnia wsparcie dla HDR10+. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Za szybkość pracy odpowiada układ MediaTek Dimensity 7300 wykonany w procesie 4 nm, a także 8 GB pamięci RAM LPDD4X. Na swoje dane użytkownik otrzymuje 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 2.2, może też zamontować kartę microSD do 2 TB.

Sekcja foto prezentuje się dosyć skromnie, ale powinna sprawdzić się w najważniejszych zastosowaniach. Główny aparat ma 50 Mpix (f/1,8), towarzyszy mu dodatkowy czujnik do głębi. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 4K w 30 kl./s. Do zdjęć selfie wykorzystamy aparat 16 Mpix (f/2,4).

Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. Czego zabrakło? NFC, dlatego Nothing proponuje wspomnianą dodatkową kiszonkę na karty, by w ten sposób płacić w sklepie. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W. Wszystkim zarządza Nothing OS 2.6 na bazie Androida 14.

Na stronie producenta CMF Phone 1 jest już dostępny w przedsprzedaży, a jego polska cena wynosi 869 zł za model 8 + 128 GB. Za wariant 8 + 256 GB trzeba dopłacić 230 zł. Dostępne są też dodatkowe akcesoria.

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: Opracowanie własne