Czy CMF Phone 1 jest łatwy do naprawy? Znamy odpowiedź

CMF Phone 1 zdobył uznanie za swoją innowacyjną, modularną konstrukcję. PBKreviews postanowił sprawdzić, czy taki projekt rzeczywiście ułatwia naprawę urządzenia.

CMF Phone 1 to najnowszy smartfon marki Nothing, który wyróżnia się innowacyjną konstrukcją. Użytkownik może tu samodzielnie odkręcić tylny panel, by łatwo i szybko go wymienić na wersję o innym kolorze. Można również dokręcić do tyłu telefonu dodatkowe akcesoria, takie jak rozkładana podstawka, kieszonka na karty i dokumenty czy duży zaczep na smycz.

Łatwa naprawa, ale z problemami

W przeciwieństwie do większości telefonów na rynku, tylna obudowa CMF Phone 1 jest przymocowana za pomocą czterech śrub płaskich i jednego większego pokrętła, które firma Nothing nazywa Punktem Dostępu. Po usunięciu wszystkich śrub, plastikowy tył obudowy może zostać zdjęty za pomocą narzędzia do podważania, a następnie wymieniony na panel w innym kolorze. W ten sposób otrzymujemy również dostęp do wnętrza smartfonu.

Tam czekają kolejne wyzwania dla chcących ów telefon naprawić. Bateria zasilająca urządzenie została ukryta pod cienką warstwą ochronną, którą można łatwo zdjąć. Jednak usunięcie tej warstwy powoduje unieważnienie gwarancji, więc nie radzimy tego robić. Aby dostać się do baterii, konieczne jest usunięcie wielu śrub, z których niektóre są ukryte i zabezpieczone naklejkami antymanipulacyjnymi. To wszystko mocno komplikuje samodzielną naprawę.

Zarejestrowany na dołączonym poniżej filmie proces demontażu pokazuje, że mimo modularnego designu, wymiana baterii nie jest prosta z powodu ukrytej śruby pod Punktem Dostępu. Po usunięciu tej śruby, bateria może zostać wyciągnięta za pomocą specjalnych zakładek. W rezultacie, CMF Phone 1 otrzymał ocenę 6,5 w 10-punktowej skali naprawialności. Plastikowe osłony nad płytą główną i zespołem głośników są również trudniejsze do usunięcia niż w innych telefonach, co dodatkowo utrudnia dostęp do kluczowych komponentów urządzenia.

