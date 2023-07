Ten powerbank naładuje iPhone'a, Appla Watcha i AirPodsy

Firma Belkin wprowadza na rynek wszechstronny powerbank, który przyda się wszystkim użytkownikom urządzeń przenośnych, ale w szczególności produktów Apple'a: iPhone'ów, zegarków Apple Watch i słuchawek AirPods.

Powerbank Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless potrafi szybko naładować smartfon oraz zegarek jednocześnie. iPhone’a możemy podłączyć do niego kablem, natomiast zegarek Apple Watch ładowany jest bezprzewodowo. Ten ostatni wystarczy nasunąć na powerbank, który zaprojektowano tak, by pasował do różnych typów pasków i rozmiarów koperty. Funkcję ładowania bezprzewodowego można również wykorzystać do ładowania słuchawek AirPods Pro 2. Generacji.

10000 mAh pojemności powinno wystarczyć, by dwukrotnie naładować iPhone’a 14, a zegarek Apple Watch Series 8 nawet 8 razy. Producent zapewnia, że Sam proces ładowania jest bardzo szybki: zegarki Apple Watch Series 8 oraz Apple Watch Series 7 naładujemy od 0 do 80% w 45 minut, natomiast model Apple Watch Ultra – w około godzinę. Również ładowanie smartfonu (zarówno iPhone’a, jak i każdego innego) odbywa się szybko, co jest zasługą portu 20 W USB-C PD.

Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless wyposażony został w system chroniący przed przeładowaniem i może się pochwalić certyfikatami USB-IF oraz MFi.

Powerbank marki Belkin dostarczany jest wraz z kablem USB-C, pozwalającymi naładować urządzenie. Całość zamknięta jest w stworzonym bez użycia plastiku, ekologicznym opakowaniu. Cenę urządzenia Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless ustalono na 449 zł.

Zobacz: Xtorm ma powerbank do zadań specjalnych. Zasilanie nie tylko z USB

Zobacz: Chcesz naładować iPhone'a? Sięgnij po indukcyjny powerbank Hama

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Belkin

Źródło tekstu: Belkin