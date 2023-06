Chcesz naładować iPhone'a? Sięgnij po indukcyjny powerbank Hama

Hama ogłosiła premierę bezprzewodowego magnetycznego powerbanka, przeznaczonego do iPhone'ów 12 i nowszych. Oferuje on 10 W mocy, 5000 mAh pojemności, a także złącze USB-C, cztery diody oraz funkcję Charge Through.

Hama MagPower to nowość w portfolio niemieckiego producenta, która wyróżnia się przede wszystkim technologią indukcyjną. Dzięki niej możemy zapomnieć o kłopotliwym każdorazowym podłączaniu do powerbanka smartfonów Apple z serii iPhone 12 i wszystkich nowszych modeli za pomocą przewodu, który zawsze łatwo może się odłączyć albo uszkodzić. W końcu od kilku lat wszystko w różnych aspektach technologicznych konsekwentnie coraz szybciej zmierza w stronę rozwiązań bezprzewodowych.

Nowy produkt marki Hama ma kompaktowe rozmiary i powinien się bez problemu zmieścić w kieszeni spodni czy kurtki. Ma prostokątny kształt i czarną kolorystyką. Powerbank ma wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh i oferuje 10 W maksymalnej mocy ładowania smartfonu. Dzięki wbudowanemu pierścieniowi magnetycznemu najnowsze modele iPhone'a można łatwo do niego przymocować i ustawić w optymalnej pozycji do wydajnego zasilania energią. Urządzenie współpracuje ze wszystkimi produktami zgodnymi z Apple MagSafe i kompatybilną z nią serią Hama MagLine.

Dzięki funkcji Charge Through powerbankiem da się ładować telefon komórkowy, podczas gdy on sam jest w danej chwili zasilany energią. Producent zadbał o to, żeby zoptymalizowany proces ładowania oszczędzał akumulator smartfonu i wydłużał jego żywotność. Nie powinno tu dojść do przepięcia, przegrzania czy zwarcia. Sam bank energii przywrócimy do pełni życia za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB typu C.

Na obudowie nie zabrakło czterech funkcyjnych "lampek" LED, pokazujących aktualny stan naładowania (odpowiednio: 25, 50, 75 i 100%).

Dostępność i cena

Hama MagPower 5000 mAh jest już dostępny w sprzedaży, na przykład na stronie hamamobile.pl. Powerbank kosztuje tam 159,90 zł i jest objęty dwuletnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: Hama

Źródło tekstu: Hama