Zenfone 11 Ultra. Czesi ujawnili ceny flagowca Asusa

Asus Zenfone 11 Ultra zadebiutuje już za kilka dni. Przed oficjalną premierą smartfon trafił już do oferty internetowego sklepu w Czechach, wraz z cenami.

Asus już w lutym zapowiedział zbliżającą się premierę swojego flagowca Zenfone 11 Ultra – do wydarzenia dojdzie 14 marca. Telefon od razu trafi na globalne rynki, czego kolejnym potwierdzeniem jest przedwczesny debiut telefonu w czeskim sklepie internetowym huramobil. Smartfon pojawił się tam ze specyfikacją, zdjęciami oraz cenami. Strona już obecnie już jest niedostępna.

Z oferty czeskiego sklepu wynika, że Asus Zenfone 11 Ultra w wersji 12 + 256 GB ma kosztować 25 990 CZK, czyli ok. 4420 zł, natomiast model 16 + 512 GB wyceniony został na 28 990 CZK, czyli około 4930 zł. Na start sklep zaoferuje zniżki o 1000 CZK, jednak te kwoty to ceny regularne.

Wygląda obiecująco, biorąc pod uwagę, że Asus Zenfone 11 Ultra bazuje na telefonach ROG Phone 8. W Polsce telefon dla graczy w wersji podstawowej 12 + 256 GB kosztuje 4999 zł, a wersja Pro z pamięcią 16 + 512 GB oznacza wydatek aż 5899 zł.

Niestety, bezpośrednie porównanie czeskich cen do polskich może prowadzić do błędnych wniosków. Okazuje się, że u naszych południowych sąsiadów telefony Asus ROG Phone 8 są znacznie tańsze niż w Polsce – w przeliczeniu odpowiednio są to kwoty ok. 4590 zł i 5100 zł. Są to oficjalne ceny Asusa, bez specjalnych zniżek.

Na realne polskie ceny Asusa Zenfone 11 Ultra trzeba więc poczekać do premiery, jednak z czeskiego przecieku wynika, że będą to kwoty tylko nieznacznie niższe niż te, które trzeba wyłożyć na telefony ROG Phone 8/8Pro.

Asus Zenfone 11 Ultra – najważniejsze dane

Asus Zenfone 11 Ultra ma ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400). Dzięki technologii LTPO smartfon zapewnia dynamiczne odświeżanie obrazu 1-120 Hz oraz 144 Hz w trybie gamingowym.

Sercem Zenfone’a 11 Ultra jest Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez pamięć RAM LPDDR5X w wariantach 12 i 16 GB. Pamięć masowa w standardzie UFS 4.0 dostępna będzie w opcjach 256 i 512 GB.

Asus Zenfone 11 Ultra ma trzy tylne aparaty: główny 50 Mpix (IMX890, OIS), szerokokątny 13 Mpix (120 stopni) oraz aparat z teleobiektywem 32 Mpix (OIS, zoom optyczny 3x). Za stabilizację obrazu odpowiadać ma sześcioosiowy Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 32 Mpix.

Akumulator 5500 mAh będzie ładowany przewodowo z mocą 65 W oraz bezprzewodowo 15 W.

Asus Zenfone 11 Ultra ma być dostępny w pięciu kolorach: dwóch podstawowych czarnym i niebieskim, ale także w zapowiedziach pojawiają się warianty szary, zielony i piaskowy.

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: Opracowanie własne