Apple zrezygnuje z iPhone'a mini?

Według najnowszego raportu w 2022 roku Apple zrezygnuje z wypuszczania iPhone'ów w wersji Mini.

Ming-Chu Kuo, znany analityk rynkowy, specjalizujący się w analizowaniu działań firmy Apple, przygotował nowy raport, w którym dzieli się swoimi przewidywaniami na temat nadchodzących iPhone'ów. Sugeruje on, tegoroczny iPhone 13 mini miałby być ostatnim kompaktowym smartfonem wypuszczonym na rynek przez giganta z Cupertino. Od 2022 roku, wraz z debiutem iPhone'a 14, seria Mini miałaby zostać porzucona. Powód? Niewielkie zainteresowanie klientów, które już w tym roku skłoniło Apple do zmniejszenia produkcji iPhone'a 12 mini.

Wielu fanów marki byłoby pewnie takim obrotem spraw niepocieszonych. Na całe szczęście szykuje się coś, co może im to zrekompensować. Rodzina iPhone 14 ma przynieść duże postępy w zakresie fotografii i filmowania. Jeśli zawarte w raporcie prognozy się potwierdzą, na pokładzie iPhone'a 14 Pro i iPhone 14 Pro Max po raz pierwszy w historii marki wyposażone zostaną w aparaty 48 MP z technologią pixel binningu. Wszystkie trzy modele mają natomiast obsługiwać nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K.

Sporo ciekawych nowości szykuje się także na 2023 rok, kiedy to Apple ma rzekomo wyposażyć urządzenia w wariancie Pro w peryskopowy zoom. Istnieje także duża szansa, że w tym samym roku na rynek trafią urządzenia z sensorem Face ID pod wyświetlaczem, dzięki czemu nowych iPhone'ów nie będzie już szpecił gigantyczny notch. Ten ostatni zresztą ma być podobno zmniejszony o ok. 10 procent i to jeszcze w tym roku, wraz z debiutem iPhone'a 13.

