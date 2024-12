Apple zwiększy niezależność. Gigant szykuje własny chip Bluetooth i Wi-Fi

Apple od lat projektuje własne procesory dla iPhone’ów, a od pewnego czasu pracuje także nad autorskim modemem, który ma zadebiutować już w przyszłym roku. Teraz pojawiły się informacje, że firma szykuje kolejną rewolucję – własny chip Bluetooth i Wi-Fi, który może ujrzeć światło dzienne również w 2025 roku.

Proxima – nowy chip Apple

Według doniesień Bloomberga, Apple zamierza zastąpić chipy firmy Broadcom własnym rozwiązaniem, które nosi nazwę kodową Proxima. Nowy układ ma być produkowany przez TSMC, lidera w branży półprzewodników. Pierwszymi urządzeniami wyposażonymi w ten chip będą prawdopodobnie HomePod Mini oraz Apple TV, które trafią na rynek w 2025 roku. Układ ten ma również znaleźć zastosowanie w iPhone’ach, które zostaną wprowadzone pod koniec przyszłego roku. Wskazuje to na możliwą premierę iPhone'ów 17.

W dalszej perspektywie, Proxima może trafić także do innych urządzeń Apple, takich jak iPady czy MacBooki, ale nastąpi to najwcześniej w 2026 roku.

Czy Proxima to krok wstecz?

Nie wszystkie informacje o nowym chipie są jednak pozytywne. Źródła Bloomberga sugerują, że układ może nie dorównywać pod względem wydajności chipom Broadcoma. Ma obsługiwać standard Wi-Fi 6E, ale zabraknie wsparcia dla Wi-Fi 7, które już teraz oferuje seria iPhone 16. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, byłby to wyraźny krok wstecz w porównaniu do aktualnych rozwiązań.

Mimo to Apple liczy, że autorskie układy przyniosą inne korzyści, takie jak bardziej efektywne zużycie energii czy możliwość projektowania cieńszych urządzeń. Podobne podejście stosują Qualcomm i MediaTek, które w swoich najnowszych układach osiągnęły oszczędności energii na poziomie 40–50% w porównaniu z poprzednimi generacjami. Qualcomm wprowadził także funkcję UWB (Ultra-Wideband), co sugeruje, że Apple może z czasem dodać podobne innowacje do swoich chipów.

Apple stawia na niezależność

Decyzja o stworzeniu własnego układu Bluetooth i Wi-Fi to kolejny krok Apple'a w kierunku pełnej niezależności od zewnętrznych dostawców komponentów. Dzięki temu firma z Cupertino może lepiej kontrolować projektowanie i optymalizację swoich produktów. Jednak kluczowym pytaniem pozostaje, czy nowe układy sprostają oczekiwaniom użytkowników i utrzymają konkurencyjność na tle istniejących rozwiązań.

Czy Proxima okaże się rewolucją, czy tylko próbą uniezależnienia się od Broadcoma? Odpowiedź poznamy dopiero w przyszłym roku, gdy pierwsze urządzenia z tą nowością trafią na rynek.

