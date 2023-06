Oto iPhone gigant. Zawstydzi nawet twój telewizor

Pewien YouTuber stworzył prawdopodobnie największego działającego iPhone'a na świecie.

Jeśli należysz do tych użytkowników, którzy nawet iPhone'a 14 Pro Max uznają za zbyt małego, oto coś dla ciebie. Mowa co prawa o urządzeniu stworzonym przez fana, które nie ma szans trafić do sprzedaży, ale za to naprawdę monumentalnym.

YouTuber Matthew Beem stworzył największego iPhone'a na świecie, o wysokości przekraczającej 2 metry. Rzecz jasna, do kieszeni się nie zmieści, ale urządzenie działa. Beem nazwał swoje dzieło „Pro Max Plus Ultra”.

W celu stworzenia największego iPhone’a Beem kupił ogromny, 80-calowy telewizor, a następnie przekształcił go w ekran dotykowy. W połączeniu z komputerem Mac był w stanie stworzyć działające urządzenie z oprogramowaniem, które wygląda identycznie jak iOS.

Na filmie prezentującym urządzenie, zamieszczonym na YouTube, zobaczyć można, jak działa w gigantycznym smartfonie Aparat, czasomierz poprzez funkcję Zegar, a nawet aplikacja Duolingo.

Wielki iPhone reaguje na dotyk użytkownika tak, jak prawdziwy telefon i posiada działające przyciski głośności i zasilania. Beem na filmiku korzysta nawet ze sklepu z zegarkami i kupuje jeden z nich za pomocą Apple Pay.

Ogromnych rozmiarów iPhone to prawdopodobnie najbardziej niepraktyczne urządzenie, jakie powstało. Nie znajdzie ono raczej zastosowania w zwykłym domowym użytkowaniu i raczej nikt w Apple na taki pomysł nie wpadnie.

Zauważmy jednak, w stronę wielkich ekranów użytkowników zbliży Vision Pro. Zestaw ten przełamywać ma ograniczeń w zakresie rozmiaru obrazu i fizycznej przestrzeni, stając się największym produktem użytkowym Apple na rynku.

Źródło zdjęć: YouTube / Matthew Beem

Źródło tekstu: iMore, oprac. własne