iPhone SE 4: tanio, ale z dobrym aparatem

Apple planuje wprowadzenie na rynek swojego kolejnego, najbardziej przystępnego cenowo smartfonu w 2025 roku. Urządzenie, określane jako iPhone SE 4, ma zmodernizować design serii. Najnowsze doniesienia potwierdzają wcześniejsze przecieki dotyczące aparatu w budżetowym iPhonie, ujawniając przy okazji kilka dodatkowych szczegółów.

Aparat o jakości zbliżonej do iPhone'a 16

Zgodnie z informacjami od wiarygodnych źródeł, iPhone SE 4 zostanie wyposażony w pojedynczy aparat z tyłu o rozdzielczości 48 Mpix. Najnowszy raport ET News, oparty na danych od LG Innotek, potwierdza te doniesienia. Niektóre źródła wskazują, że Apple zastosuje ten sam główny aparat, co w iPhonie 16. Oznacza to, że bardziej przystępny cenowo model mógłby zyskać aparat z matrycą 1/1,56" o rozdzielczości 48 Mpix oraz obiektywem z przysłoną f/1.6. W iPhonie 16 sensor ten obsługuje bezstratne powiększenie 2X, więc istnieje szansa, że funkcja ta pojawi się również w iPhonie SE 4.

Nowa generacja iPhone’a SE nie będzie wyposażona w aparat ultraszerokokątny, który jest standardem w iPhonie 16. Jeśli chodzi o przedni aparat, urządzenie może odziedziczyć kamerę z TrueDepth o rozdzielczości 12 Mpix, znaną z iPhone’a 16, co pozwoli na obsługę rozwiązania Face ID. Rezygnacja z grubych ramek u góry i dołu ekranu sprawi, że Face ID stanie się niezbędne, ponieważ nie będzie miejsca na klasyczny przycisk Touch ID.

Nowoczesny design zbliżony do iPhone'a XR

Pod względem wyglądu iPhone SE 4 ma przypominał iPhone’a XR, jednak z kilkoma usprawnieniami. Zamiast Dynamic Island, znanego z najnowszych modeli, urządzenie otrzyma wcięcie (notch), którego rozmiar, podobnie jak grubość ramki wokół ekranu, może być zmniejszona. Kluczową zmianą będzie zastosowanie wyświetlacza OLED, co znacząco poprawi jakość obrazu w porównaniu do poprzednich modeli SE.

Wydajność i funkcje przyszłości

Interesującą nowością jest to, że iPhone SE 4 może być bardziej przyszłościowy niż podstawowe modele iPhone'ów 15 z 2023 roku. Dzięki 8 GB pamięci RAM urządzenie będzie w pełni wspierać funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Plotki sugerują również, że Apple zastąpi klasyczny przełącznik wyciszania przyciskiem funkcyjnym Action Button, znanym z serii iPhone 16.

iPhone SE 4 ma być pierwszym urządzeniem firmy Apple wyposażonym w autorski modem 5G. To ważny krok dla giganta z Cupertino, który dąży do większej niezależności w zakresie stosowanych przez siebie komponentów.

Premiera w 2025 roku

Według najnowszych doniesień, iPhone SE 4 zostanie zaprezentowany w marcu 2025 roku. Apple celuje w nowoczesny, ale przystępny cenowo produkt, który może przyciągnąć szeroką grupę użytkowników.

