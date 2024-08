Apple iPhone 16 pozuje na zdjęciach. Ważna zmiana i jeden detal

Do sieci wyciekło zdjęcie telefonów Apple iPhone 16 we wszystkich planowanych kolorach. Potwierdziły się dwie rzeczy, z czego jedna ma znaczenie dla Polaków.

Wyjątkowo dużo przecieków na temat Apple iPhone 16

Chociaż Apple strzeże swoich tajemnic i odgraża się ogromnymi karami, jak co roku, długo przed premiera wiemy o nowościach Apple'a prawie wszystko. Ostatnio opublikowane zdjęcie wszystkich czterech wariantów kolorystycznych rzuca nowe światło na produkty Apple'a i jednoznacznie potwierdza jedną z ich funkcji.

Tak jak już wielokrotnie sygnalizowaliśmy, zmienia się wygląd wyspy aparatów — zamiast kwadratu, aparaty umiejscowione są w pionie jeden nad drugim. Zabieg ten nie ma nic wspólnego z jakąś modą, choć pewnie Apple zyska szybko naśladowców. Takie ułożenie aparatów ma zapewnić możliwość kręcenia filmów przestrzennych — Spatial Video — które potem można oglądać na goglach VR, domyślnie chodzi tutaj rzecz jasna o Apple Vision Pro.

Firmie zależy na tym, by tego typu treści mogło tworzyć jak najwięcej użytkowników. A by to zapewnić w aparatach Apple iPhone 15 Pro i Apple iPhone 15 Pro Max została zmieniona kolejność aparatów, tak by aparat główny i ten z obiektywem szerokokątnym były w jednej linii. Teraz do tych modeli dołączy cała czwórka urządzeń 16. generacji. I jest to ta mniej istotna dla Polaków informacja, bo przecież Apple Vision Pro nie jest dostępny w naszym kraju i raczej dostępny nie będzie.

Koniec z pastelową nijakością

To natomiast, co dotyczy wszystkich klientów, to nowe podejście firmy do kolorów obudów. Po wyjątkowo subtelnych, pastelowych obudowach iPhone'ów 15, amerykańska firma powiedziała stop, czas na bardziej endorfinowy przekaz. Kolory różowy, zielony i niebieski już były, ale zdecydowanie nie w tak mocnych odcieniach.



Jak pewnie część z Was słusznie zauważy, na obudowach nie ma ani logotypu Apple'a, ani napisów. Wynika to z tego, że to prawdopodobnie mockupy dla producentów akcesoriów.

Z listy znikła zeszłoroczna żółć — trochę szkoda, bo był to jeden z ciekawszych wariantów i niewiele jest na rynku żółtych telefonów. Zamiast tego dostajemy białego iPhone'a 16, co z pewnością jest bardziej uniwersalną opcją. Te same kolory będą dostępne też w przypadku iPhone'a 16 Pro.

Ploteczki o aparatach

Spodziewamy się aparatów 48 Mpix w iPhone'ach 16 i 16 Plus, co będzie dużym skokiem jakości względem zeszłorocznych sensorów 12 Mpix w podstawowych modelach. Przy czym zmiana ma dotyczyć zarówno głównego modułu sensorem Sony IMX903 1/1.14", jak i modułu szerokokątnego z sensorem 1/2.6".

Nie da się przy tym ukryć, że byłaby to wielka zmiana, bo mowa jest tutaj o głównym module większym nawet od tego w zeszłorocznych iPhone'ach 15 Pro (1/28"). Wciąż jednak kwestia aparatów pozostaje w sferze plotek. Prawdopodobne jest natomiast, że warianty Pro będą miały tym razem te same moduły foto, bo z kolei plotki o Pixelach 9 sugerują, że właśnie na taki scenariusz postawił konkurencyjny Google.

Wracając jednak do samych kolorów — podoba się Wam któryś z iPhone'ów 16?

Źródło zdjęć: @SonnyDickson

Źródło tekstu: @SonnyDickson, GizmoChina, oprac. wł