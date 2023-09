iPhone 15 obiektem drwin. Nosisz go w etui, albo masz problem

Korzystasz z iPhone'a 15 Pro bez etui? W takim razie możesz mieć poważny problem.

Pamiętacie "dotyk śmierci" z czasów iPhone'a 4? Kultowy smartfon błyskawicznie tracił zasięg, jeśli jego użytkownicy trzymali go w zły sposób (tj. normalnie). Wygląda na to, że iPhone 15 Pro cierpi na podobną przypadłość.

iPhone 15 Pro zmienia kolor. Nie, to nie jest nowa funkcja

Na całe szczęście tym razem konsekwencje "złego dotyku" nie są tak dotkliwe. Jak ostrzega Apple, jeśli korzystamy z telefonu bez etui, na tytanowej ramce urządzenia mogą pojawić się przebarwienia.

Jak to wygląda w praktyce? Cóż, źle. W sieci już możemy znaleźć zdjęcia użytkowników, którzy z opisywanym zjawiskiem mieli okazję się zetknąć i bynajmniej nie są zachwyceni. Zresztą patrząc na załączony niżej przykład, trudno się im dziwić.

The finger prints look shockingly bad 🤯 Blue Titanium and Natural Titanium 🫢 pic.twitter.com/c8laYUPuYf — Andrew Clare (@andrewjclare) September 15, 2023



Apple uspokaja, że przebarwienia mają wyłącznie charakter tymczasowy i z czasem powinny zniknąć. Mimo to w telefonie, którego ceny startują od 5999 zł, trudno przymknąć na taką wpadkę oko.

Rozwiązanie? Założyć etui. Oczywiście większość użytkowników i tak pewnie by to zrobiła, jednak tutaj Apple dorzuciło nam do listy kolejny powód. Jak widać hasło "trzymacie go źle" jest w Cupertino nadal żywe.

