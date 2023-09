iPhone 15 na kieszeń Polaka? Jest na to sposób, ale są też pułapki

Dystrybutor produktów Apple, firma Lantre, wystartował w nową ofertą finansową Lantre Plan, dzięki której klienci mogą cieszyć się wymarzonym sprzętem z jabłuszkowym logo bez opłat przez rok. Muszą jednak wykupić ubezpieczenie.

Jak wyjaśnia Lantre, nowa oferta sklepu firmy skierowana jest do tych klientów, którzy chcieliby kupić nowe produkty Apple, ale akurat nie mają wolnych środków lub wygodniej jest im płacić za sprzęt w mniejszych ratach.

Choć oferta na pierwszy rzut oka wygląda interesująco, trzeba się liczyć z haczykami, nie od razu widocznymi na stronie sklepu. Jeśli klient zdecyduje się na spłatę przed upływem 12 miesięcy od zakupu, zrobi to bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeśli jednak zdecyduje się na opcję rozłożenia zakupu na raty, będzie spłacał swój sprzęt w 36 ratach z RRSO 17,91%.

Co więcej, oferta Lantre Plan jest dostępna dla klientów, którzy do produktu Apple dokupią także pakiet ubezpieczenia Lantre Care. Żeby więc skorzystać z usługi, podczas zakupu w sklepie internetowym dystrybutora trzeba wybrać swój sprzęt Apple i dodać do niego dowolne ubezpieczenie Lantre Care.

Firma daje do wyboru trzy pakiety ubezpieczenia, a ich ceny różnią w zależności od okresu ubezpieczenia oraz wybranego modelu. Przykładowo pakiet na uszkodzenie ekranu przy wyborze telefonu Apple iPhone 15 256 GB kosztuje 476,91 zł za rok. W przypadku modelu iPhone 15 Pro Max 1 TB jest to koszt 935,91 zł rocznie.

Zakup finansuje Alior Bank, dla którego Lantre jest pośrednikiem kredytowym. Więcej informacji na temat Lantre Plan dostępnych jest na stronie: https://lantre.pl/lantre-plan.

Lantre to Autoryzowany Sprzedawca Apple, sklep online oraz salon stacjonarny dla miłośników marki Apple. Kilka miesięcy temu firma szczyciła się wprowadzeniem do systemu transakcyjnego metody PayEye, czyli płatności biometrycznych okiem i twarzą.

