W maju rusza produkcja układów Apple A15 Bionic do iPhone'ów 13

Prawdopodobnie już w maju rozpocznie się masowa produkcja układów Apple Bionic A15, które w tym roku trafią do iPhone'ów 13.

Z najnowszych raportów wynika, że już w maju rozpocznie się masowa produkcja układów Apple A15 Bionic, które prawdopodobnie będą sercem iPhone'ów 13. Za produkcję będzie odpowiadać wieloletni partner firmy z Cupertino, czyli TSMC. SoC mają być wytwarzane w litografii N5P, czyli 5 nm.

Nie znamy dokładnej specyfikacji układu Apple A15 Bionic i zapewne nie zmieni się to aż do premiery nowych iPhone'ów. Natomiast według plotek firma z nadgryzionym jabłkiem w logo ma się skupić przede wszystkim na energooszczędności, bowiem w kwestii wydajności już teraz radzą sobie doskonale, więc nie jest to dla nich kwestia priorytetowa. Tymczasem czas pracy iPhone'ów na jednym ładowaniu od zawsze był problematyczny. Nowa litografia w połączeniu z ekranem OLED już same w sobie powinny częściowo zmniejszyć zużycie energii i wpłynąć na dłuższą pracę z dala od ładowarki.

Prezentacja nowych iPhone'ów powinna odbyć się we wrześniu. Modele 13 Pro oraz 13 Pro Max mają być wyposażone w ekrany LTPO OLED z odświeżaniem do 120 Hz oraz moduły 5G.

Źródło tekstu: wccftech