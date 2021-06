AnTuTu prezentuje najmocniejsze flagowce z Androidem - maj 2021

Benchmark AnTuTu zaprezentował listę najmocniejszych flagowców z Androidem. W maju 2021 na prowadzeniu jest Xiaomi Black Shark 4 Pro.

Koniec miesiąca, kwartału czy roku to czas, kiedy jesteśmy bombardowani kolejnymi wynikami. Czasem jest to liczba sprzedanych urządzeń, udział w rynku innym razem zyski. Tym razem przyszedł czas na jedne z najciekawszych statystyk dla śledzących branżę. Możemy odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki jest najmocniejszy telefon z Androidem? W majowym rankingu benchmarku AnTuTu wygrał Xiaomi Black Shark 4 Pro, który zanotował wynik o wartości 830022 punktów. Tuż za nim znalazł się inny telefon gamingowy, czyli Tencent Red Magic 6 Pro, który zdobył 829900 punktów. W telefonach dla graczy zobaczyć można takie nowinki jak wiatraczek do chłodzenia czy SSD.

Na trzecim stopniu podium znalazł się OnePlus 9 Pro, który zdobył 828748 punktów. Tuż za podium jest z kolei Oppo Find X3 Pro z 824451 punktami. Wszystkie wymienione urządzenia mają pamięć wbudowaną 256 GB. Srebrny medalista ma też 16 GB RAM, reszta - 12 GB RAM. Imponujące 16 GB RAM nie pomogło Asusowi ROG Phone 5. Tajwańskie urządzenie jest dopiero ósme z 812831 punktami.

Zobacz: Dzień Dziecka w Xiaomi to niższe ceny wielu urządzeń

Zobacz: Xiaomi POCO M3 Pro 5G 64 GB na wyłączność w Plusie. Sprzedaż rusza 1 czerwca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: antutu via gizchina