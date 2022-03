Anker MagGo to nowa seria magnetycznych akcesoriów do iPhone'a

Firma Anker wprowadziła do swojej oferty nową serię produktów przeznaczonych dla użytkowników smartfonów firmy Apple. Akcesoria MagGo współpracują z iPhone'ami 12 i 13, wyposażonymi w rozwiązanie MagSafe.

Anker 622 Magnetic Battery

Pierwsze z akcesoriów to magnetyczna, składana ładowarka do iPhone'a, wyposażona we wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh. Urządzenie może zatem pełnić zarówno rolę stacjonarnej podstawki z funkcją bezprzewodowego ładowania smartfonu, jak i doczepianego do jego obudowy powerbanka.

W biurze czy w domu możemy postawić Anker 622 Magnetic Battery na biurku, korzystając z rozkładanej „nóżki”. Urządzenie stoi wtedy pochylone pod niewielkim kątem. Akcesorium da się wykorzystać również do podładowania iPhone’a w drodze. Wystarczy wtedy złożyć nóżkę i przyłożyć Anker MagGo do obudowy smartfonu (wbudowany magnes zapewni trwałe połączenie). Urządzenie jest lekkie i kompaktowe – ma tylko 12,8 mm grubości.

Anker 623 Magnetic Wireless Charger

Anker 623 Magnetic Wireless Charger to z kolei stacjonarna ładowarka bezprzewodowa, na której możemy jednocześnie ładować jedno lub dwa urządzenia. Górna część ładowarki jest ruchoma – możemy ją odchylić i po umieszczeniu na niej iPhone'a (który mocowany jest magnetycznie – pionowo lub poziomo) smartfon będzie ładował się w pozycji, w której w każdej chwili możemy wygodnie zerkać na ekran (położenie ładowarki możemy regulować w zakresie 60 stopni).

Jednocześnie na ładowarce możemy wtedy ładować bezprzewodowo drugie urządzenia, na przykład słuchawki. Anker 623 Magnetic Wireless Charger wyróżnia się niewielkimi gabarytami (urządzenie jest mniejsze od puszki napoju) oraz stylowym, dyskretnym wzornictwem. W zestawie znajduje się też zasilacz sieciowy (20 W) oraz przewód USB-C.

Anker 633 Magnetic Wireless Charger

Podobną propozycją – pod względem zastosowania i możliwości – jest Anker 633 Magnetic Wireless Charger, czyli ładowarka bezprzewodowa 2 w 1 z odłączanym powerbankiem. Idea tego gadżetu jest prosta: na wysuniętym w górę ramieniu możemy umieścić (magnetycznie) iPhone’a, natomiast na podstawie słuchawki bezprzewodowe. Oba te urządzenia będą ładowane bezprzewodowo. Co istotne, ramię jest ruchome – możemy więc ustawić telefon w optymalnej dla nas pozycji.

Jeśli jednak uznamy, że potrzebujemy zasilania również w drodze, w każdym chwili możemy wysunąć z uchwytu zintegrowany powerbank o pojemności 5000 mAh, zabrać go ze sobą i w dowolnej chwili wykorzystać do podładowania iPhone’a (podpinając go magnetycznie do MagSafe). Sam powerbank po rozładowaniu wystarczy ponownie umieścić w ładowarce. W zestawie znajduje się również zasilacz sieciowy (25 W) oraz przewód USB-C.

Anker 613 Magnetic Wireless Charger

Osoby, które poszukują wygodnego rozwiązania do ładowania iPhone'ów w aucie, powinien z kolei zainteresować Anker 613 Magnetic Wireless Charger. Jest to magnetyczna ładowarka przeznaczona do montażu na desce rozdzielczej. Po przyklejeniu jej w aucie i podłączeniu zasilania, użytkownik może umieścić iPhone’a na ładowarce jednym ruchem dłoni – silne magnesy zapewniają stabilną pozycję telefonu, a ruchome ramię – możliwości dowolnego ustawienia telefonu (zakres ruchu ramienia to 134 stopnie).

W zestawie z urządzeniem Anker 613 Magnetic Wireless Charger znajduje się również dwuportowy samochodowy zasilacz USB, przewód USB-C oraz klipsy do spięcia kabla.

Anker 610 Magnetic Phone Grip

W skład serii Anker MagGo wchodzi również uchwyt/podpórka do iPhone’a, Anker 610 Magnetic Phone Grip. Jest to niewielki gadżet, który po podłączeniu do smartfonu (magnetycznie przez MagSafe) ułatwia trzymanie go w dłoni lub ustawienie pod katem na płaskiej powierzchni. To ostatnie przyda się na przykład podczas wykonywania selfie, oglądania filmów itp.

Dostępność i cena

Wszystkie nowości (poza ładowarką/uchwytem samochodowym) dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych: Dolomite White, Interstellar Gray, Buds Green, Misty Blue oraz Lilac Purple. Do zapewnienia stabilnego połączenia magnetycznego należy używać smartfonu bez etui lub w etui zgodnym ze standardem Apple MagSafe.

Ceny nowości, które są już w większości dostępne w serwisie Amazon.pl są następujące:

Anker 622 Magnetic Battery – 279 zł ,

, Anker 623 Magnetic Wireless Charger – 325 zł ,

, Anker 633 Magnetic Wireless Charger – 505 zł ,

, Anker 613 Magnetic Wireless Charger – 325 zł ,

, Anker 610 Magnetic Phone Grip – 75 zł.

