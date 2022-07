Amazfit GTS 4 Mini – lekki i płaski zegarek z pełnią funkcji i Zepp OS

Firma Zepp Health zaprezentowała i wprowadziła do sprzedaży lekki, płaski smart zegarek Amazfit GTS 4 Mini. Urządzenie łączy w sobie najlepsze cechy serii GTS w zgrabnym wydaniu, które może zainteresować zwłaszcza panie.

Amazfit GTS 4 Mini to kontynuacja serii, której wyróżnikiem jest kształt koperty zbliżony do prostokąta, co przypomina trochę Apple Watche. Nowy model ma kopertę o wymiarach 41,8 x 36,66 mm i grubości 9,1 mm, a waży zaledwie 31,2 g (z paskiem). Zapewnia wodoszczelność 5 ATM.

Do wykonania koperty producenty wykorzystał stop aluminium i plastik. Jej zaokrąglone krawędzie gładko przechodzą w wyświetlacz AMOLED pokryty hartowanym szkłem 2.5D. Ekran ma przekątną 1,65 cala i rozdzielczość 336 x 384. Do wyboru są dziesiątki tarcz, a także tryb AoD.

Na spodzie znalazł się optyczny pulsometr najnowszej generacji – BioTracker 3.0, który poza tętnem mierzy też natlenienie krwi. W specyfikacji zegarka, poza czujnikiem ruchu, geomagnetycznym i światła znajdziemy też pięciosystemowe pozycjonowanie satelitarne. Łączność ze smartfonem zapewnia Bluetooth 5.2 BLE.

Amazfit GTS 4 Mini wyróżnia się także bogatym zestawem funkcji sportowych i zdrowotnych. Pozwala śledzić treningi w 126 dyscyplinach, mierząc przy tym też takie parametry, jak pułap tlenowy. Podczas biegania dodatkowy doping zapewnia funkcja Virtual Pacer, która pozwala ścigać się z samym sobą, czyli z wcześniejszym wynikiem osiągniętym podczas podobnej aktywności. Z zegarkiem można też pływać.

Czujnik BioTracker 3.0 pozwala na stałe, całodobowe mierzenie tętna, poziomu tlenu w krwi i stresu. Znalazła się tu też znana z innych nowych modeli funkcja jednoczesnego pomiaru – wystarczy dotknąć przycisk, a w tym samym czasie mierzony jest puls, tlen i stres. Wśród funkcji znajdziemy też analizę snu, statystyki PAI i śledzenie cykli menstruacyjnych.

Wewnątrz znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 270 mAh, która w typowym zastosowaniu pozwoli na nieustanną pracę do 15 dni. Ten czas można wydłużyć do 45 dni w trybie oszczędzania energii, ale z drugiej strony ciągłe użycie GPS rozładuje akumulator po 8 godzinach.

Sterowanie zegarkiem ułatwia głosowy asystent Amazon Alexa. Całość pracuje pod kontrolą nowego systemu Zepp OS.

Amazfit GTS 4 Mini miał już swoja globalną premierę, a także wchodzi na wybrane rynki lokalne, w tym do Indii, gdzie standardowa cena tego modelu to 7999 rupii, czyli 483 zł. Nie wiadomo, kiedy urządzenie trafi do Europy.

Źródło zdjęć: Amazfit

Źródło tekstu: wł.