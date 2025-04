Polski Światłowód Otwarty ma już ponad 4,1 mln domów w zasięgu

Marcowa ekspansja: nowe światłowody i modernizacje

Po drugie, operator przeprowadził szeroko zakrojoną modernizację istniejącej sieci HFC (koncentrycznej) do standardu światłowodowego FTTH . Ten proces objął ponad 26 tysięcy gospodarstw domowych , znacząco podnosząc jakość i możliwości techniczne dostępnej tam infrastruktury. W sumie, z ponad 4,1 miliona gospodarstw w zasięgu PŚO , już przeszło 900 tysięcy znajduje się w zasięgu sieci światłowodowej.

Otwarty model dla wszystkich operatorów

Polski Światłowód Otwarty pełni rolę operatora wyłącznie hurtowego. Oznacza to, że PŚO nie konkuruje z dostawcami detalicznymi, a zamiast tego oferuje im otwarty i niedyskryminujący dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Dzięki temu różni operatorzy mogą świadczyć swoje usługi, korzystając z nowoczesnej infrastruktury PŚO. Obecnie ze spółką współpracuje 9 operatorów detalicznych, w tym zarówno gracze ogólnopolscy (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i firmy działające lokalnie (RFC, Flashnet, Netronik, Intertell).