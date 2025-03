Polski Światłowód Otwarty – dynamiczny rozwój i ambitne plany na przyszłość

Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy. W dwa lata zwiększyliśmy zasięg naszej sieci FTTH ponad ośmiokrotnie, współpracujemy już z 5 największymi operatorami w Polsce i 4 lokalnymi graczami – te wyniki mówią same za siebie. Jest to zasługa znakomitej pracy zespołowej teamu PŚO i współpracujących z nami operatorów. Na tym jednak nie poprzestajemy – szybki rozwój naszej sieci to korzyści dla wszystkich – dla nas, naszych partnerów, abonentów i całej branży. Dlatego też w 2025 r. planujemy rozszerzyć zasięg naszej sieci FTTH o kolejne 520 tys. gospodarstw domowych. Tym samym udoskonalimy polską infrastrukturę oraz zapewnimy Polakom dostęp do nowoczesnych i wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych.

- Ignacio Irurita, CEO, Polski Światłowód Otwarty