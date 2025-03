Plush i Mumio reaktywują kultową scenkę „Kopytko”

Kultowe „Kopytko” w nowej wersji – czy się udało?

Reaktywacja nie była łatwa. Były emocje, był pot i łzy. Były desperackie spojrzenia, nadzieja do ostatniej chwili, a nawet… twerk. Czy efekt końcowy dorównał oryginałowi? Cóż, może nie do końca, ale na TikToka Miśka nadaje się idealnie.

A wszystko to po to, by przedstawić Łatwofertę – ofertę, w której za abonament można płacić tylko 20 zł. Wystarczy podzielić się kosztami z przyjacielem lub inną osobą w Plush i cieszyć się niskim rachunkiem.