9000 GB w Plusie na kartę to jeszcze więcej zabawy i możliwości

Internet bez limitów? Teraz to możliwe

Dzięki nowej promocji, użytkownicy Plusa na kartę mogą zyskać 9000 GB dodatkowego Internetu , który rozłożony jest na 12 miesięcy . Oznacza to setki godzin filmów, dziesiątki pobranych gier i tysięcy przesłuchanych utworów muzycznych – a to wszystko bez obaw o limity danych.

To nie koniec dobrych wiadomości. Dla nowych klientów przygotowano specjalną ofertę – największy pakiet 100 GB przez pierwsze dwa miesiące za jedyne 22,50 zł. Może to być doskonała okazja, by sprawdzić, jak działa Internet w Plusie i przekonać się, czy warto z niego korzystać.