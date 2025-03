Plus wprowadza Mobilnego Doradcę. To zakupy bez wychodzenia z domu

Doradca przyjedzie do Ciebie

Nie każdy ma czas, by osobiście udać się do punktu sprzedaży. Z myślą o zabieganych klientach Plus wprowadza możliwość skorzystania z usług Mobilnego Doradcy. To prywatny konsultant, który przyjedzie pod wskazany adres o dogodnej godzinie, pomagając w wyborze najlepszej oferty oraz podpisaniu umowy. Dzięki temu klienci mogą skonsultować decyzję z rodziną i w komfortowych warunkach dopasować usługi do swoich potrzeb.