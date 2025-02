Play podnosi ceny abonamentu. Zaczęło się

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem , Play wprowadza podwyżkę cen w abonamencie . Do klientów fioletowego operatora (w tym także Virgin Mobile ) trafiają e-maile, w których operator informuje o zmianie opłaty, tłumacząc się, z czego to wynika. Play przekonuje, że w ostatnich latach znacząco rozbudował sieć , poprawił zasięg, jakość sygnału i prędkość transmisji danych.

Play wyjaśnia, że podwyżkę wprowadza na podstawie łączącej go z klientem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Po przekształceniu się umowy na czas nieokreślony lub w razie zawarcia umowy na czas nieokreślony operator może jednostronnie zmienić jej warunki. Jest to możliwe w sytuacji, gdy dochodzi do średniorocznych podwyżek cen towarów i usług o co najmniej 3% zgodnie z komunikatem GUS. Operator może zmienić wysokość abonamentu i ceny innych usług wskazanych w umowie maksymalnie o wysokość tego wskaźnika.