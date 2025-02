Play rozszerza zasięg światłowodu. To efekt porozumienia z lokalnymi operatorami

Korzyści dla obu stron

Na mocy umowy lokalni operatorzy udostępnią Play swoje sieci, co pozwoli im zwiększyć stopień wykorzystania infrastruktury i poprawić rentowność działalności. Z kolei fioletowy operator zyska możliwość dotarcia do nowych klientów na terenach, gdzie dotąd jego oferta światłowodowa nie była dostępna.

Możliwość dalszego rozwoju

Ważnym aspektem współpracy jest jej otwarty charakter – w przyszłości kolejne firmy zrzeszone w Mediakom będą mogły dołączyć do porozumienia, co jeszcze bardziej zwiększy dostępność usług Play na lokalnych rynkach. Dzięki takim działaniom Play umacnia swoją pozycję na rynku usług FTTH (Fiber to the Home), a klienci w mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich zyskują nową alternatywę w usługach światłowodowego dostępu do Internetu.