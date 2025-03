Play przyspiesza światłowód do 8 Gb/s i ogłasza nowe promocje

Play wprowadza do oferty nowy wariant prędkości światłowodu – do 8 Gb/s. Usługa wykorzystuje technologię XGSPON, która zapewnia ultraszybki i stabilny dostęp do internetu. Takie łącze internetowe sprawdzi się nawet w przypadku najbardziej wymagających użytkowników, np. graczy, streamerów, jak również firm.

Klienci Play mogą korzystać z nowej oferty w cenie już od 10 zł miesięcznie po rabatach do końca roku. Do wyboru w tej promocji jest kilka wariantów prędkości internetu – 600 Mb/s, 1 Gb/s, 8 Gb/s. Dodatkowo użytkownicy zyskują dostęp do Amazon Prime w cenie abonamentu przez cały okres trwania umowy (24 miesiące).

Nowy wariant 8 Gb/s po zakończeniu promocji za 10 zł będzie kosztował 115 zł – w przypadku klientów Play i po rabatach – a dla standardowo, bez łączenia usług Play – 135 zł.

Światłowód z serwisem Netflix

Play przygotował także propozycję dla wszystkich, którzy chcą połączyć szybki internet z nieograniczonym dostępem do filmów, seriali i wciągających programów dokumentalnych. Wybierając światłowód o prędkości od 600 Mb/s, klienci zyskają dostęp do serwisu Netflix w cenie abonamentu – 30 zł miesięcznie po rabatach do końca roku, przy umowie na 24 miesiące.

Światłowód i telewizja – korzystne pakiety lub solo

Operator zachęca do łączenia usług światłowodu i telewizji w przyjazne dla portfela pakiety – już od 20 zł miesięcznie po rabatach do końca roku. Play oferuje tradycyjną Telewizję MAX z dużą liczbą kanałów lub Telewizję Nowej Generacji z elastycznym dostępem do kanałów oraz platform streamingowych.

Decydując się teraz na światłowód oraz Telewizję MAX, klienci otrzymują dostęp do nawet 228 kanałów telewizyjnych, w tym kanałów premium takich jak: SkyShowtime, Canal+, Eleven Sports, Polsat Sport Premium, Cinemax i Filmbox.

Z kolei wszyscy, którzy zdecydują się połączyć usługę światłowodu z Telewizją Nowej Generacji, będą mogli wymieniać comiesięczną pulę punktów na dowolnie wybrane kanały telewizyjne oraz serwisy streamingowe dostępne w Play, a wśród nich: Max, Netflix, SkyShowtime, Canal+.

Osobom, które nie potrzebują pełnego pakietu, Play oferuje możliwość skorzystania z promocji na sam światłowód lub samą telewizję – w cenie już od 10 zł miesięcznie po rabatach do końca roku.

Do wykorzystania pełni możliwości ultraszybkiego łącza 8 Gb/s Play poleca nowoczesny router Acer Predator Connect X7 5G CPE. Dzięki standardowi Wi-Fi 7 urządzenie przesyła dane na kilku pasmach jednocześnie, zwiększając w ten sposób wydajność transmisji i minimalizując opóźnienie.

Światłowód dla firm już od 35 zł

Ultraszybki światłowód o prędkości do 8 Gb/s trafia też do oferty dla firm.

Klienci biznesowi mają do wyboru kilka wariantów usługi w bardzo atrakcyjnych cenach:

światłowód do 600 Mb/s – za 35 zł netto miesięcznie,

netto miesięcznie, światłowód do 1 Gb/s – za 45 zł netto miesięcznie,

netto miesięcznie, światłowód do 8 Gb/s – za 80 zł netto miesięcznie.

Podane ceny dotyczą klientów posiadających abonament w Play i uwzględniają rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe.

Oferty światłowodu dla firm zostały wyposażone w gwarancję SLA, która zapewnia priorytetową obsługę w przypadku niedostępności sieci. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą minimalizować ryzyko przestojów i liczyć na szybki czas usługi serwisowej – nawet do 8 godzin od zgłoszenia.