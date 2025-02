Play ma nowy router z Wi-Fi 7. Kupisz go za pół ceny

Z myślą o graczach i wymagających użytkownikach, Play wprowadził do oferty router Acer Predator Connect X7 5G CPE . Dzięki standardowi Wi-Fi 7 urządzenie przesyła dane na kilku pasmach jednocześnie , zwiększając w ten sposób wydajność transmisji i minimalizując opóźnienie.

Nowy Acer Predator Connect X7 5G CPE to pierwszy stacjonarny router 5G/LTE w ofercie Play oferujący nowoczesny standard Wi-Fi 7 (BE11000) . Technologia Wi-Fi 7 wprowadza szerokie pasmo 320 MHz oraz modulacje 4096-QAM, pozwala też na przesyłanie danych na wielu kanałach i różnych pasmach jednocześnie. Efektem jest szybki transfer danych i potencjalne opóźnienie ograniczone do 1 milisekundy bez użycia kabli.

Jak wyjaśnia Plya, nowy router to nie tylko narzędzie dla graczy i sprawdzi się również w rozbudowanych sieciach, od których oczekuje się dużej stabilności działania . Urządzenie potrafi płynnie przechodzić pomiędzy główną siecią 5G a zapasową siecią Ethernet.

Technologia MLO (Multi Link Operations) pozwala urządzeniom na jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych na różnych pasmach (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz), co zwiększa przepustowość danych, minimalizuje opóźnienia i omija zakłócenia. Z kolei technologia Hybrid Quality of Service z silnikiem Intel Killer Prioritization Engine dostarcza funkcję inteligentnego rozpoznawania urządzeń i aplikacji, nadając im priorytet, co zapewnia szybsze połączenia dla najważniejszych zadań. Dzięki aplikacji Predator Connect można łatwo ustalać własne priorytety.