W Play jak u Barei. Masz Samsunga Galaxy S24? Powodzenia z RCS

Historia jednego klienta to "walka z wiatrakami"

Kuriozalna odpowiedź konsultantki Play

Co ciekawe, w tej samej odpowiedzi konsultantka podała link do oficjalnej strony Play z listą urządzeń obsługujących RCS, sugerując klientowi sprawdzenie jej i ewentualną zmianę telefonu na kompatybilny. Problem w tym, że – jak sami się przekonaliśmy – na wskazanej przez konsultantkę stronie Samsung Galaxy S24 5G figuruje jako wspierający Czaty RCS (poniżej zrzut fragmentu listy z 15 kwietnia).

Co na to Play?

W zaistniałej sytuacji redakcja zwróciliśmy się do biura prasowego Play z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i odpowiedź na kluczowe pytania: Czy telefony wymienione na oficjalnej liście faktycznie obsługują RCS w sieci Play? Jeśli tak, to dlaczego usługa często nie działa prawidłowo, jak wynika ze skarg klientów? Poprosiliśmy również o odniesienie się do opisanej powyżej, wprowadzającej w błąd odpowiedzi udzielonej na reklamację Czytelnika.

Klienci Play mogą korzystać z RCS w oparciu o rozwiązanie działające na naszej własnej platformie. Dostęp do niego mają użytkownicy części popularnych telefonów w systemie Android, w tym modelu, o który Pan pytał – czyli Samsung S24 5G. Lista telefonów, które obsługują czat RCS w Play znajdująca się na naszej stronie internetowej jest aktualna. Zadbamy o to, żeby informacje, które trafiają do klientów były sprawdzone. Przepraszamy za nieporozumienie.

Niestety, oficjalne stanowisko nie wyjaśnia, dlaczego – mimo oficjalnego wsparcia – usługa RCS w Play nadal sprawia problemy niektórym użytkownikom (co sugeruje odpowiedź "dostęp do niego mają użytkownicy części popularnych telefonów"). Nie wiadomo też, jakie konkretne kroki zostaną podjęte, by zapewnić spójność i rzetelność informacji przekazywanych przez różnych pracowników obsługi klienta. Klienci borykający się z problemami z RCS w Play nadal mogą czuć się zagubieni, a przykład błędnej odpowiedzi na reklamację podważa zaufanie do procesu jej rozpatrywania.