Zielony Tydzień w Orange: odkup telefonu, recykling i ochrona smartfona

Ochrona i przedłużanie życia urządzeń

Orange podkreśla, że troska o smartfon zaczyna się od momentu zakupu . W salonach firmy dostępne są akcesoria ochronne , takie jak folie i szkła (z bezpłatnym montażem przy zakupie) oraz etui, w tym wykonane z materiałów z recyklingu i biodegradowalnych. W ramach Zielonego Tygodnia, wybrane akcesoria z tych kategorii objęte są promocjami . Dodatkowo, klienci przynoszący do salonów zużyte kable lub ładowarki do recyklingu mogą liczyć na specjalne ceny przy zakupie nowych, wybranych ładowarek, listew antyprzepięciowych oraz kabli.

Szkło hartowane na obiektyw PURO Individual Camera Lens do Apple iPhone 16/iPhone 16 Plus

Drugie życie dla nieużywanych telefonów

Pomarańczowy operator zachęca również do przeglądu domowych szuflad i pozbycia się niepotrzebnych smartfonów. W każdym salonie Orange Polska można skorzystać z oferty wyceny i odkupu używanych urządzeń. Program obejmuje zarówno telefony sprawne, jak i te niedziałające, pod warunkiem, że są kompletne i mają czytelny numer IMEI. Minimalna kwota odkupu to 20 zł, a uzyskany bon (nawet do kilkuset złotych) można wykorzystać w ciągu 60 dni na zakup nowego telefonu lub akcesoriów. Urządzenia, które nie kwalifikują się do odkupu, są przekazywane do profesjonalnego recyklingu.