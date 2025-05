Orange wzmocnił sieć. Jedna stacja, a wszystko zmienia

Operator wyjaśnia, że ruch w sieci mobilnej, w okolicach miejsca, gdzie odbywa się festiwal, w porównaniu do zwykłych dni rośnie kilkukrotnie. Nie jest to zaskoczeniem, bo wydarzenie gromadzi ok. 40-50 tys. osób . By zapewnić im stabilne działanie sieci, Orange co roku dostawia mobilną stację bazową, która wspiera działające w tej okolicy BTS-y.

Konstrukcja takiej stacji to rusztowanie o wysokości ok. 18 metrów. Do sieci podłączona jest światłowodem, co gwarantuje niezawodność i zabezpiecza transfer danych przed burzami oraz silnymi wiatrami. Na rusztowaniu, powyżej koron drzew montowane są anteny. Mniejsza, widoczna na zdjęciu, przy której stoi technik to antena sieci 5G. Mobilna stacja na OWF nadawać będzie sygnał we wszystkich pasmach częstotliwości. To maksimum technicznych możliwości – zachwala Orange.