Orange wyłącza 3G. Wschodnia Polska szczególnie na tym zyska

To duża zmiana zwłaszcza dla mieszkańców terenów graniczących z Ukrainą, na których – ze względu na międzynarodową koordynację – nie możemy nadawać sygnału LTE w paśmie 800 MHz

Jak zwraca uwagę operator, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że tereny są położone blisko granicy kraju , a to wiąże się z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z koordynacji międzynarodowej.

Na wszystkich stacjach Orange przeprowadził refarming. Oznacza to, że miejsce wyłączonej sieci 3G w paśmie 900 MHz włączono sieć nowszej generacji - 4G. Wzmacnia to zasięg sieci LTE i poprawia jakość usług telekomunikacyjnych zarówno głosowych, jak i tych związanych z transmisją danych.

Tutaj uruchomienie LTE w paśmie 900 MHz to prawdziwy „game changer” - znaczna poprawa zasięgu LTE, lokalne pojawienie się LTE, a wraz z nim towarzyszących usług, jak choćby rozmowy w technologii VoLTE

Operator tłumaczy, że liczba stacji może wydawać się niewielka, zwłaszcza jeśli porównamy ją do ponad 12,5 tys. nadajników w całej Polsce, ale dla mieszkańców tych terenów ma to być to znacząca, odczuwalna różnica.