Orange ułatwia podłączanie światłowodu. Teraz zrobisz to sam

Plug&Play – szybka konfiguracja bez technika

Nowa opcja obejmuje modemy Funbox oraz dekodery Orange TV. Dzięki technologii Plug&Play, urządzenia samodzielnie konfigurują się po podłączeniu do gniazdka światłowodowego, ustawiając parametry zgodnie z umową klienta. W praktyce oznacza to, że po podpisaniu umowy można uruchomić usługę w mniej niż godzinę – co potwierdził jeden z użytkowników, który ustanowił rekord w ekspresowej instalacji.