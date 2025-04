Multi-światłowód w 250 tys. gospodarstw domowych

NEXERA przekroczyła próg 250 tysięcy aktywnych usług BSA, co oznacza, że ćwierć miliona gospodarstw domowych korzysta już z internetu za pośrednictwem jej sieci światłowodowej. Operator przekonuje, że to ważny krok w realizacji misji firmy, jaką jest eliminowanie tzw. „białych plam” – obszarów wcześniej pozbawionych dostępu do nowoczesnych usług cyfrowych.