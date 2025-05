mObywatel zaraz straci tę funkcję. Masz czas tylko do 29 maja

Oznacza to, że z opcji tej powinni skorzystać nie tylko ci, którzy chcą głosować poza miejscem swojego zameldowania, ale także osoby, które głosowały w takim w pierwszej turze i wróciły już do domów.

mObywatel w wyborach

Oczywiście, podobnie jak to miało miejsce w pierwszej turze, użytkownicy będą mogli wylegitymować się za pomocą aplikacji poprzez skanowanie kodu QR . Opcja ta również zostanie wyłączona, a przynajmniej do kolejnych wyborów. Kluczową kwestią jest jednak pamiętanie o zmianie miejsca głosowania za pomocą aplikacji. Bez tego oddanie głosu będzie albo bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe.

Nie wiem gdzie będę

A co z osobami, które nie wiedzą, gdzie będą? Tu już mObywatel nie pomoże. W takim wypadku konieczne jest złożenie wniosku o zaświadczenie o prawie do głosowania. To można złożyć w każdej gminie. Następnie zaświadczenie to musisz okazać komisji wyborczej w dniu głosowania. Warto jednak pamiętać, że można je uzyskać tylko do 29 maja.