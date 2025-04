W Polsce wciąż jest 1,4 mln adresów bez Internetu. Rząd chce to zmienić

Aktualny stan pokrycia siecią

Zgodnie z danymi na 31 marca 2025 roku, w Polsce istniało ponad 9,1 miliona punktów adresowych. Stacjonarny dostęp do usług szerokopasmowych zapewniony był w ponad 7,7 miliona z nich, co stanowi około 84,5% całości. Oznacza to jednak, że wciąż ponad 1,4 miliona punktów adresowych (15,5%) pozostawało poza zasięgiem tego typu usług.

Raport identyfikuje również aż 2,3 miliona tak zwanych białych plam NGA (Next Generation Access), czyli punktów adresowych, gdzie maksymalna dostępna przepustowość Internetu stacjonarnego nie osiąga 100 Mb/s. Analiza technologiczna pokazuje zdecydowaną dominację światłowodów – stanowią one medium dostępowe dla blisko 74% zgłoszonych zasięgów. Na kolejnych miejscach plasują się miedziane kable parowe (ok. 14,5%) oraz dostęp radiowy FWA (ok. 8,4%).

Najważniejszym rozszerzeniem obecnej edycji raportu jest włączenie informacji o planowanych inwestycjach w infrastrukturę szerokopasmową. Dane te obejmują:

plany komercyjne przedsiębiorców: zgłoszone dla około 1,86 miliona punktów adresowych (w tym 1,69 mln unikalnych),

zgłoszone dla około 1,86 miliona punktów adresowych (w tym 1,69 mln unikalnych), plany finansowane ze środków publicznych: obejmujące ponad 780 tysięcy punktów adresowych, informacje te pochodzą z systemu SIMBA, monitorującego projekty realizowane głównie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Dzięki temu raport nie tylko diagnozuje obecny stan pokrycia siecią, ale również rzuca światło na przyszłe kierunki jej rozwoju, pokazując, gdzie i kiedy planowane są nowe inwestycje, zwłaszcza te wspierane publicznym finansowaniem.

Kontekst finansowania publicznego (KPO i FERC)

Włączenie danych o planach inwestycji publicznych jest kluczowe w kontekście ogromnych środków (ponad 2 mld euro w perspektywie 2021-2027) przeznaczonych na walkę z wykluczeniem cyfrowym w ramach KPO i FERC. Celem tych programów jest zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu (minimum 300 Mb/s, ze skalowalnością do prędkości gigabitowych) dla ponad 1,6 miliona gospodarstw domowych, głównie na obszarach "białych plam". Konkursy na dofinansowanie organizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), a najnowszy nabór w ramach KPO rozpoczął się 2 kwietnia 2025 roku.

Narzędzie dla samorządów

Raport „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu” wraz z towarzyszącymi mu 16 raportami wojewódzkimi stanowi cenne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Znajomość aktualnego stanu posiadania oraz planowanych inwestycji (zarówno komercyjnych, jak i publicznych) pozwala samorządom efektywniej planować rozwój infrastruktury cyfrowej na swoim terenie. Mogą one również podejmować działania proinwestycyjne, na przykład poprzez usprawnianie wydawania pozwoleń czy obniżanie opłat za zajęcie pasa drogowego, a także prowadzić działania informacyjne dla mieszkańców. Dostęp do bardziej szczegółowych danych dla przedstawicieli JST możliwy jest po założeniu konta na portalu internet.gov.pl.

