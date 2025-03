Kup starter Red Bull Mobile, Żabka da ci specjalny kod

W Żabce ruszyła nowa promocja, która potrwa do 1 kwietnia 2025 r., do końca dnia. Zasady są proste – wystarczy kupić starter Red Bull Mobile dostępny w sieci Żabka, a dodatkowo klient otrzyma bon towarowy, który może zrealizować na dowolną przekąskę Haps .

Korzystając z promocji, nabywca startera Red Bull Mobile otrzyma bon towarowy w formie kodu na wydruku z kasy, który uprawnia do otrzymania przekąski Haps. Kod może zostać wykorzystany do odbioru dowolnej (w miarę dostępności asortymentowej) promocyjnej przekąski Haps z listy określonej w regulaminie. Można to zrobić w dowolnym sklepie sieci Żabka z wyłączeniem kilkunastu obiektów wymienionych w regulaminie. Do wyboru jest w sumie 14 rodzajów przekąsek.