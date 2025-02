Internet mobilny w Polsce przyspieszył. W ciągu roku prawie dwa razy

Stanowi to wyraźny skok w porównaniu do notowania za okres październik-grudzień, gdy mediana w Polsce wynosiła 71,37 Mb/s. Prawdopodobnie jest to efekt intensywnej rozbudowy zasięgu 5G w Orange i T-Mobile w ostatnich tygodniach roku. Dla porównania rok wcześniej, w styczniu 2024, czyli już po pierwszych uruchomieniach 5G w paśmie C, Polska zajmowała 51. miejsce z wynikiem 50,73 Mb/s (pomiar tylko za styczeń). W ciągu roku sieć przyspieszyła więc blisko dwa razy.