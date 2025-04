Wybierasz się na Ibizę? Paczkomat InPost już tam jest

Pierwszy krok na Ibizie, kolejny w Hiszpanii

Nowe urządzenie stanęło w La Lavandería Can, w miejscowości Sant Josep de sa Talaia. Choć to pierwszy Paczkomat na samej Ibizie, InPost nie jest nowicjuszem na Balearach – przed tym uruchomieniem firma dysponowała tam już siatką 193 punktów PUDO (punktów odbioru i nadania paczek) oraz 39 innymi maszynami Paczkomat. Instalacja na Ibizie to sygnał rozpoczęcia nowej fazy wzrostu na wyspie.

Pierwszy Paczkomat na Ibizie to ważny krok w naszej ekspansji w Hiszpanii, rozpoczynający fazę wzrostu na wyspie. Dostarczamy wygodne i zrównoważone rozwiązania logistyczne, które są dostosowane do potrzeb zarówno mieszkańców, jak i turystów. Nasza hybrydowa sieć punktów umożliwia efektywne, komfortowe oraz bezpieczne odbieranie i wysyłanie przesyłek – w tym międzynarodowych. Z końcem 2024 roku na Ibizie mieszkało 161 000 osób, które od teraz mają dostęp do sieci InPost – lidera w dostawach out-of-home. Do urządzenia w La Lavandería Can, w Sant Josep de sa Talaia wkrótce dołączą nowe lokalizacje, aby kontynuować ekspansję na Balearach i w całej Hiszpanii. - Marc Vicente, CEO InPost w Hiszpanii i Portugalii

Sieć InPost w Hiszpanii jest już imponująca – na koniec 2024 roku firma mogła pochwalić się ponad 2 tysiącami maszyn Paczkomat i blisko 10 tysiącami punktów PUDO w całym kraju.

Europejska ekspansja w imponującym tempie

Uruchomienie Paczkomatu na Ibizie wpisuje się w szerszą strategię dynamicznego rozwoju Grupy InPost w Europie.

Naszym celem jest stały rozwój Grupy InPost w Europie, dlatego skupiamy się na rozszerzaniu naszej sieci logistycznej. W zeszłym roku zainstalowaliśmy ponad 11500 nowych maszyn Paczkomat. Tym samym zwiększyliśmy liczbę urządzeń o rekordowe 32% rok do roku. Umocniliśmy naszą pozycję lidera w Polsce, jesteśmy numerem jeden pod względem liczby maszyn we Francji i Wielkiej Brytanii, a na rynkach europejskich, na których jesteśmy obecni, jesteśmy już trzecim największym dostawcą e-commerce B2C. - Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost

Potwierdzają to wyniki finansowe i operacyjne Mondial Relay (marki działającej m.in. w Hiszpanii). W 2024 roku firma dostarczyła rekordowe 266,7 mln paczek (+11% rok do roku), a udział dostaw do Paczkomatów wzrósł do 26% (z 14% rok wcześniej). Przychody przekroczyły 3 mld zł (+10,8% w walucie lokalnej), a skorygowana EBITDA wzrosła o 39% do 457,2 mln zł, co świadczy o rosnącej efektywności operacyjnej.

