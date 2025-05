Głosowałeś poza miejscem zameldowania? Koniecznie sprawdź mObywatela

mObywatel i zmiana miejsca głosowania

Otóż zmiana ta dotyczy całych wyborów, a nie tylko pierwszej tury. Tym samym jeśli byliście na wyjeździe, z którego już wróciliście, albo wrócicie przed drugą turą wyborów, to koniecznie musicie zmienić miejsce głosowania raz jeszcze, tak aby móc oddać głos w swoim miejscu zamieszkania. Inaczej Wasza rodzima komisja nie będzie miała dla Was karty do głosowania. W końcu pół biedy, kiedy mowa jest o miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów. Gorzej, jeśli musielibyście jechać na drugi koniec kraju, aby w ogóle oddać głos.