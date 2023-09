Xiaomi chce uczyć fotografii. Startuje projekt „Story in Sight”

Xiaomi zaprezentowało Story in Sight. To przygotowana wspólnie z fotoreporterem Giuseppe Nucci seria warsztatów fotograficznych, które mają wesprzeć młode pokolenie w sztuce wizualnego opowiadania historii.

Istotą projektu „Story in Sight”, będącego częścią przedsięwzięcia Xiaomi Education, jest szansa, jaką daje on studentom, czyli możliwość uczenia się wprost od uznanego fotoreportera Giuseppe Nucciego. Dzięki bogatej karierze, która zaprowadziła go w najdalsze zakątki świata, Nucci doskonalił swój kunszt w opowiadaniu historii ludzi i miejsc poprzez wizjer obiektywu fotograficznego.

Przez lata jego prace były prezentowane w wielu międzynarodowych gazetach, czasopismach i magazynach, takich jak National Geographic Magazine, The New York Times, The Guardian i Wired. W 2018 roku zdobył również nagrodę Picture of the Year, jedno z najbardziej prestiżowych trofeów dla fotoreporterów. Od 2017 roku Giuseppe Nucci dzieli się swoją wiedzą fotograficzną ze studentami na całym świecie. W 2022 roku został mianowany instruktorem Akademii Leica, co podkreśla jego kunszt nie tylko jako fotoreportera, ale także jako nauczyciela.

Jestem zaszczycony możliwością poprowadzenia warsztatów Xiaomi Education - Story in Sight. Zagłębianie się w sferę opowiadania historii fotograficznych wraz ze studentami stanowi dla mnie ekscytujące wyzwanie. Szczerze aspiruję do przekazywania moich doświadczeń jako fotografa, inspirując studentów do stania się wyjątkowymi gawędziarzami.

– powiedział Giuseppe Nucci

Pierwszą instytucją uczestniczącą w projekcie „Story in Sight” jest Uniwersytet w Barcelonie. Założona w 1450 roku uczelnia jest jedną z najstarszych i najbardziej cenionych szkół wyższych w Europie, znaną z wyjątkowych standardów akademickich, znaczącego wkładu w badania i zaangażowania w odpowiedzialność społeczną. Warsztaty odbędą się na terenie tego wyjątkowego uniwersytety w listopadzie 2023 roku, w ramach semestru zimowego. W warsztatach będą mogli wziąć udział studenci Wydziału Filologii i Komunikacji Wizualnej, Wydziału Sztuk Pięknych oraz Wydziału Informacji i Mediów Audiowizualnych.

Jesteśmy podekscytowani możliwością goszczenia warsztatów »Story in Sight« na Uniwersytecie w Barcelonie. Współpraca z Xiaomi i fotoreporterem Giuseppe Nucci stanowi dla naszych studentów niesamowitą okazję do doskonalenia umiejętności opowiadania historii za pomocą fotografii. Jesteśmy przekonani, że współpraca z doświadczonym profesjonalistą, takim jak Giuseppe, oraz zdobywanie dalszych spostrzeżeń z życia wziętych i różnych praktycznych doświadczeń zapewni naszym studentom przydatne elementy kontrastowe w ramach ich edukacji uniwersyteckiej.

– powiedział Javier Orduña, koordynator ds. chińskich uczelni w prorektoracie ds. polityki międzynarodowej i profesor na Wydziale Filologii i Komunikacji Uniwersytetu w Barcelonie

Zobacz: Xiaomi prezentuje Redmi Note 13 Pro i Note 13 Pro+. Aparaty 200 Mpix za grosze

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 13 5G, nowy pogromca budżetowców

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi